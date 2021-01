LIVE – Sampdoria-Juventus | Pirlo in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladi Andreasi prepara ad affrontare lanel match valevole per la ventesima giornata di Serie A, in programma sabato 30 gennaio alle ore 18 allo Stadio Luigi Ferraris. Nella giornata odierna venerdì 29 gennaio il tecnico bianconero parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

infoitsport : LIVE TJ - La Juventus pensa alla gara contro la Sampdoria. Sabato tornato i titolarissimi - junews24com : Conferenza stampa Pirlo: quando parla il tecnico pre Sampdoria Juve - - Calciodiretta24 : Sampdoria – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - LAST_TIME_DEALS : Serie A: in campo Torino-Sampdoria 1-1 LIVE - infoitsport : Calciomercato Sampdoria LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sampdoria

La diretta live della conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Sampdoria-Juventus, match valido per la ventesima giornara di Serie A 2020/2021 ...Sono ben 14 i pali e le traverse colpite dagli avversari dei doriani in 19 partite di Serie A. La Sampdoria è la squadra che è stata salvata da un legno in più occasioni in questo campionato di Serie ...