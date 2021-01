LIVE Prada Cup, Luna Rossa-American Magic in DIRETTA: inizia la semifinale! Vento forte (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.03 Grandi raffiche in mare, prepariamoci… 03.01 Luna Rossa sarà in acqua con i due timonieri ovvero James Spithill e Francesco Bruni. American Magic è timonata da Dean Barker, ancora abbattuto dalla scuffia di due settimane fa. 02.59 Attenzione perché si segnalano anche raffiche da 23-25 nodi, dunque oltre il limite regolamentare. Sarà una notte complessa per il meteo, staremo a vedere. 02.57 Sabato e domenica con Vento sulla carta più leggero, ideale per Luna Rossa. Oggi bisognerà difendersi? Staremo a vedere, le due barche sono ormai pronte. Alle 03.15 lo start, ma si entrerà in pre-partenza due minuti prima. 02.55 Il Vento è fortissimo, Luna ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.03 Grandi raffiche in mare, prepariamoci… 03.01sarà in acqua con i due timonieri ovvero James Spithill e Francesco Bruni.è timonata da Dean Barker, ancora abbattuto dalla scuffia di due settimane fa. 02.59 Attenzione perché si segnalano anche raffiche da 23-25 nodi, dunque oltre il limite regolamentare. Sarà una notte complessa per il meteo, staremo a vedere. 02.57 Sabato e domenica consulla carta più leggero, ideale per. Oggi bisognerà difendersi? Staremo a vedere, le due barche sono ormai pronte. Alle 03.15 lo start, ma si entrerà in pre-partenza due minuti prima. 02.55 Ilè fortissimo,...

Fix_55 : RT @SkySport: Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 gennaio https:/… - janlucas1971 : RT @SkySport: Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 gennaio https:/… - SkySport : Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 genna… - live_palermo : ??Luna Rossa-American Magic, semifinale Prada Cup: calendario, date, programma, orari, tv e streaming ?#pradacup… - SkySport : Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 genna… -