LIVE Prada Cup, Luna Rossa-American Magic in DIRETTA: a metà gara 33? di vantaggio per l’Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.28 SIAMO A META’ REGATA! Terminato anche il secondo lato di poppa, vira Luna Rossa. Resta invariato il vantaggio, 33?. Serve fare grande attenzione. 3.27 SALE A 580 METRI IL vantaggio DI Luna Rossa! 3.26 Ora c’è una grande separazione: Luna Rossa però stramba e va a marcare gli avversari. Sin qui gli Americani hanno toccato una velocità massima di 50.7 nodi, Luna Rossa poco sotto i 50. 3.25 Terminato il secondo lato di bolina. Virata in sicurezza per Luna Rossa. La barca italiana ha guadagnato ancora! 33? di vantaggio! 3.22 American Magic è ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.28 SIAMO A META’ REGATA! Terminato anche il secondo lato di poppa, vira. Resta invariato il, 33?. Serve fare grande attenzione. 3.27 SALE A 580 METRI ILDI! 3.26 Ora c’è una grande separazione:però stramba e va a marcare gli avversari. Sin qui glii hanno toccato una velocità massima di 50.7 nodi,poco sotto i 50. 3.25 Terminato il secondo lato di bolina. Virata in sicurezza per. La barca italiana ha guadagnato ancora! 33? di! 3.22è ...

zazoomblog : Americas Cup Prada Cup Semifinale: Luna Rossa - American Magic LIVE su Sky Sport - #Americas #Prada #Semifinale:… - Fix_55 : RT @SkySport: Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 gennaio https:/… - janlucas1971 : RT @SkySport: Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 gennaio https:/… - SkySport : Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 genna… - live_palermo : ??Luna Rossa-American Magic, semifinale Prada Cup: calendario, date, programma, orari, tv e streaming ?#pradacup… -