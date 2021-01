LIVE Prada Cup, Luna Rossa-American Magic 1-0 in DIRETTA: si riapre la seconda regata, errore degli italiani (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.23 Strambata per Luna Rossa per direzionarsi in vista della boa. 4.22 Per fortuna Luna Rossa ha recuperato ora una buona andatura. 300 metri di vantaggio su Patriot. La barca ora sta viaggiando bene. 4.21 22? di ritardo per Patriot, ma Luan Rossa si è praticamente piantata. 4.20 BRUTTA SPANCIATA DI Luna Rossa IN VIRATA! Purtroppo si riapre tutto. 4.20 Ottimo primo lato di poppa per Luna Rossa. Sta viaggiando ad oltre 49 nodi. 4.19 GUADAGNA Luna RossaAAAAAA!!! 400 metri di vantaggio! 4.18 285 metri di vantaggio per Luna Rossa in questa fase di poppa. C’è una strambata per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.23 Strambata perper direzionarsi in vista della boa. 4.22 Per fortunaha recuperato ora una buona andatura. 300 metri di vantaggio su Patriot. La barca ora sta viaggiando bene. 4.21 22? di ritardo per Patriot, ma Luansi è praticamente piantata. 4.20 BRUTTA SPANCIATA DIIN VIRATA! Purtroppo situtto. 4.20 Ottimo primo lato di poppa per. Sta viaggiando ad oltre 49 nodi. 4.19 GUADAGNAAAAAAA!!! 400 metri di vantaggio! 4.18 285 metri di vantaggio perin questa fase di poppa. C’è una strambata per il ...

