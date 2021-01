LIVE Prada Cup, Luna Rossa-American Magic 1-0 in DIRETTA: la barca italiana è in fuga! (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.35 Luna Rossa SE NE VAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 1,7 km di vantaggio! E’ fuga per la vittoria! 4.34 SI PIANTA American Magic! Altro problema tecnico, probabilmente di nuovo al timone? 4.33 1’06” di ritardo per Patriot al gate-5. Luna Rossa ora deve solo amministrare! 4.32 Siamo in boa! Luna Rossa inizia il penultimo lato di poppa! Ha guadagnato ancora! 4.31 Luna Rossa E’ UN PROIETTILE SULL’OCEANO! Quasi 800 metri di vantaggio! 4.30 Luna Rossa sta amministrando in questo terzo lato di bolina. Vantaggio di 570 metri nei confronti di Patriot. E’ sempre ottima la velocità della barca ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.35SE NE VAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 1,7 km di vantaggio! E’ fuga per la vittoria! 4.34 SI PIANTA! Altro problema tecnico, probabilmente di nuovo al timone? 4.33 1’06” di ritardo per Patriot al gate-5.ora deve solo amministrare! 4.32 Siamo in boa!inizia il penultimo lato di poppa! Ha guadagnato ancora! 4.31E’ UN PROIETTILE SULL’OCEANO! Quasi 800 metri di vantaggio! 4.30sta amministrando in questo terzo lato di bolina. Vantaggio di 570 metri nei confronti di Patriot. E’ sempre ottima la velocità della...

