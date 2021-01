LIVE Prada Cup, Luna Rossa-American Magic 1-0 in DIRETTA: alle 4.15 la seconda regata (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.00 La seconda regata inizierà alle 4.15. Ora tutta la pressione è su American Magic. Luna Rossa avrebbe firmato per chiudere 1-1 la prima giornata, perché era previsto vento molto forte, che poi calerà nei prossimi giorni. Ma a questo punto l’appetito vien mangiando… 3.59 Sia Luna Rossa sia Patriot hanno effettuato 8 strambate. 3.58 Luna Rossa ha percorso 32,296 km nella prima regata, Patriot 34,893 km. 3.55 American Magic ha toccato la velocità di punta massima di 53,31 nodi, Luna Rossa è arrivata a 49,83. E’ un dato che conta relativamente, ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.00 Lainizierà4.15. Ora tutta la pressione è suavrebbe firmato per chiudere 1-1 la prima giornata, perché era previsto vento molto forte, che poi calerà nei prossimi giorni. Ma a questo punto l’appetito vien mangiando… 3.59 Siasia Patriot hanno effettuato 8 strambate. 3.58ha percorso 32,296 km nella prima, Patriot 34,893 km. 3.55ha toccato la velocità di punta massima di 53,31 nodi,è arrivata a 49,83. E’ un dato che conta relativamente, ...

