LIVE Prada Cup in DIRETTA | Luna Rossa prova a chiudere i conti contro American Magic

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla della seconda giornata di semifinale della Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grandissima attesa nel golfo di Hauraki per gara 3 e gara 4 della serie tra Pirelli e, che si sfidano in un confronto al meglio delle sette regate (chi ne vince quattro, passa il turno) con l'obiettivo di raggiungere i britannici di Ineos Team UK all'atto conclusivo delle Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. L'equipaggio ...