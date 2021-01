LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa guida con 22? su Patriot (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.22 American Magic è pericolosa, ora sta guadagnando tanto. Gap ridotto a 350 metri. Strambata di Luna Rossa. 3.21 Luna Rossa in boa, inizia il secondo lato di bolina. 22? di vantaggio per Luna Rossa. 3.20 Arriva la strambata di Luna Rossa in vista della virata alle boe. 3.20 Bene Luna Rossa, è più veloce in questa fase e sta guadagnando. 478 metri il gap. 3.19 Virata problematica alla boa per Patriot. Luna Rossa allunga, 410 metri di vantaggio. Stiamo calmi. Ricordiamo che saranno 8 i lati da percorrere. 3.18 E’ già terminata la prima bolina! Con questo vento sarà una regata molto veloce! ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.22 American Magic è pericolosa, ora sta guadagnando tanto. Gap ridotto a 350 metri. Strambata di. 3.21in boa, inizia il secondo lato di bolina. 22? di vantaggio per. 3.20 Arriva la strambata diin vista della virata alle boe. 3.20 Bene, è più veloce in questa fase e sta guadagnando. 478 metri il gap. 3.19 Virata problematica alla boa perallunga, 410 metri di vantaggio. Stiamo calmi. Ricordiamo che saranno 8 i lati da percorrere. 3.18 E’ già terminata la prima bolina! Con questo vento sarà una regata molto veloce! ...

zazoomblog : Americas Cup Prada Cup Semifinale: Luna Rossa - American Magic LIVE su Sky Sport - #Americas #Prada #Semifinale:… - Fix_55 : RT @SkySport: Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 gennaio https:/… - janlucas1971 : RT @SkySport: Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 gennaio https:/… - SkySport : Prada Cup, al via le semifinali Prima giornata live su Sky Sport America’s Cup Dalle ore 3 nella notte 28-29 genna… - live_palermo : ??Luna Rossa-American Magic, semifinale Prada Cup: calendario, date, programma, orari, tv e streaming ?#pradacup… -