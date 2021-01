LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa domina Patriot, 2-0! Max Sirena: “Barca mai così veloce” (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI GARA-2: Luna Rossa DEMOLISCE AMERICAN MAGIC! LA CRONACA DI GARA-1: Luna Rossa domina CONTRO AMERICAN MAGIC MAX Sirena: “Luna Rossa MAI COSI’ veloce, MA RIMANIAMO CONCENTRATI” FRANCESCO BRUNI: “Luna Rossa E’ MIGLIORATA CON VENTO FORTE” VIDEO: RIVIVI LE PRIME DUE REGATE VINTE DA Luna Rossa PIETRO SIBELLO: “QUANDO ABBIAMO SBAGLIATO, ERA TUTTO SOTTO CONTROLLO” VIDEO: AMERICAN MAGIC HA RISCHIATO UNA NUOVA SCUFFIA! 4.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani notte alle 3.00 per la terza e la quarta regata. Un saluto sportivo! 4.56 Francesco ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI GARA-2:DEMOLISCE AMERICAN MAGIC! LA CRONACA DI GARA-1:CONTRO AMERICAN MAGIC MAX: “MAI COSI’, MA RIMANIAMO CONCENTRATI” FRANCESCO BRUNI: “E’ MIGLIORATA CON VENTO FORTE” VIDEO: RIVIVI LE PRIME DUE REGATE VINTE DAPIETRO SIBELLO: “QUANDO ABBIAMO SBAGLIATO, ERA TUTTO SOTTO CONTROLLO” VIDEO: AMERICAN MAGIC HA RISCHIATO UNA NUOVA SCUFFIA! 4.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani notte alle 3.00 per la terza e la quarta regata. Un saluto sportivo! 4.56 Francesco ...

DavideDana : Prada Cup: Luna Rossa vola e va sul 2-0 con American Magic - La Gazzetta dello Sport - lbernoulli13 : OA Sport: LIVE #PradaCup in DIRETTA: #LunaRossa domina, è avanti 2-0! Max Sirena: 'Mai così veloci'. So' soddisfaz… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa da sogno! Asfalta American Magic ed è avanti 2-0! - #Prada #DIRETTA: #Rossa… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa da sogno! Asfalta American Magic ed è avanti 2-0! - #Prada #DIRETTA: #Rossa… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa surclassa American Magic è 2-0! Bruni: “Migliorati con vento forte” - #Prada… -