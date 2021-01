LIVE Prada Cup in DIRETTA | Luna Rossa contro l’alleanza anglosassone Max Sirena | “Barca velocissima”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAODIATA DA TUTTI! NZ: “SIETE FALSI E IPOCRITI”. AMERICAN MAGIC: “FRIVOLI” L’ANALISI DI VEGLIANI. LA LEZIONE DI: NON VINCE LAPIU’ VELOCE, MA QUELLA CHE MANOVRA MEGLIO ALLENAZAANTI-? L’INTERVISTA A MAX PROCOPIOHA PERSO IL RICORSO SULLE VOLANTI E DEVE ANCHE PAGARE LE SPESE LEGALI! LA CRONACA DI GARA-2:DEMOLISCE AMERICAN MAGIC! LA CRONACA DI GARA-1:DOMINAAMERICAN MAGICE’ UN PROIETTILE SULL’OCEANO. ORA SERVE IL COLPO DI ...

Gazzetta_it : Prada Cup: Luna Rossa vola e va sul 2-0 con American Magic #vela #LunaRossa - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: alleanza anglosassone contro Luna Rossa? NZ: “Vostre richieste sono false” - #Prada… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Prada Cup: Luna Rossa vola e va sul 2-0 con American Magic #vela #LunaRossa - FaustaCent : RT @Gazzetta_it: Prada Cup: Luna Rossa vola e va sul 2-0 con American Magic #vela #LunaRossa - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti 2-0 con American Magic. Bruni: “Migliorati con vento forte” - #Prada… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Prada

... X - Files, Lost, Il Diavolo veste), a nuove uscite e produzioni originali, che spaziano ... SERIE TV 24 (2001) (S1 - 8) 24:Another Day (S9) 24: Legacy (2016) (S1) 9 - 1 - 1 (S1 - 2) La ...... con un picco di quasi 300 mila spettatori medi cumulati in occasione del Round Robin 3 dello scorso 23 gennaio Di seguito la programmazionedelle semifinali dellaCup su Sky Sport e in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LUNA ROSSA ODIATA DA TUTTI! NZ: "SIETE FALSI E IPOCRITI". AMERICAN MAGIC: "FRIVOLI" LA CRONACA DI GARA-2: LUNA ROSSA DEMOLISCE AMERICAN MAGIC! LA CRONACA DI G ...La barca italiana con due prove praticamente perfette manda al tappeto gli americani ed ora è a metà dell’opera. Domani notte altre 2 regate. Buona notizia: Spithill e soci a loro agio anche con vento ...