L'Italia torna gialla. Solo 5 regioni in arancione (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Italia è gialla. Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano in area arancione. Tutte le altre, tra regioni e Province Autonome, passano nell’area più bassa di rischio. Anche la Lombardia. Da domenica 31 gennaio il colore predominante sulla cartina dell’Italia non sarà più l’arancione, ma il giallo. Frutto del miglioramento complessivo dello scenario, certificato oggi dalla Cabina di regia. Con l’Rt che scende ancora, da 0.97 a 0.84, e per la seconda settimana si attesta sotto l’1, e il calo del numero dei ricoveri e del tasso di incidenza del virus. Nonostante questo, però, “l’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’. Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano in area. Tutte le altre, trae Province Autonome, passano nell’area più bassa di rischio. Anche la Lombardia. Da domenica 31 gennaio il colore predominante sulla cartina dell’non sarà più l’, ma il giallo. Frutto del miglioramento complessivo dello scenario, certificato oggi dalla Cabina di regia. Con l’Rt che scende ancora, da 0.97 a 0.84, e per la seconda settimana si attesta sotto l’1, e il calo del numero dei ricoveri e del tasso di incidenza del virus. Nonostante questo, però, “l’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione ...

StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - MassimGiannini : Da domenica prossima, con @LaStampa, torna in edicola “Specchio”, il settimanale che riflette e fa riflettere. In q… - StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - HuffPostItalia : L'Italia torna gialla. Solo 5 regioni in arancione - CiaoKarol : NOTIZIA INASPETTATA: GIOVANNI D'ERCOLE TORNA IN ITALIA ???? È stato un lungo e silenzioso colloquio con Gesù ?????? -