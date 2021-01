L’Italia revoca l’export di armi ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi (Di venerdì 29 gennaio 2021) A pochi giorni dall’annuncio degli Stati Uniti, il governo italiano ha deciso di revocare – e non sospendere – l’export di armi ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi. I due Paesi, alleati nel conflitto in Yemen, contro la milizia filo iraniana degli Houthi, sono stati accusati più volte di crimini di guerra. Attacchi indiscriminati contro la popolazione civile condotti con bombe di produzione anche italiana. Come precisa Rete Disarmo, il provvedimento riguarda almeno 6 diverse autorizzazioni già sospese con decisione presa a luglio 2019 tra le quali la licenza MAE 45560 decisa verso l’Arabia Saudita nel 2016 durante il Governo Renzi. L’ intera commessa prevedeva quasi 20 mila bombe aeree della serie ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) A pochi giorni dall’annuncio degli Stati Uniti, il governo italiano ha deciso dire – e non sospendere –diaded. I due Paesi, alleati nel conflitto in Yemen, contro la milizia filo iraniana degli Houthi, sono stati accusati più volte di crimini di guerra. Attacchi indiscriminati contro la popolazione civile condotti con bombe di produzione anche italiana. Come precisa Rete Disarmo, il provvedimento riguarda almeno 6 diverse autorizzazioni già sospese con decisione presa a luglio 2019 tra le quali la licenza MAE 45560 decisa verso l’nel 2016 durante il Governo Renzi. L’ intera commessa prevedeva quasi 20 mila bombe aeree della serie ...

