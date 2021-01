L’Italia cambia colore: oggi si decideranno le zone delle prossime due settimane (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano i cambi di colore in Italia, nelle prossime ore informazioni definitive sui colori Nello Musumeci (Facebook)Partiamo dalle zone gialle, purtroppo le meno numerose. Sembrerebbe che le aree del paese con meno pericolose siano Emilia Romagna, Veneto e Calabria. Dunque, se non dovessero esserci novità dell’ultim’ora, nelle zone quasi covid-free potrebbero esserci Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Molise, Calabria, Veneto, Provincia di Trento e Toscana. Speravano meglio invece Liguria e Lazio, inchiodate dagli indici Rt ancora instabili. Discorso simile vale per Sardegna e Marche. A norma di legge, perchè si parli di zona gialla tando a quanto stabilito per legge, per passare dalla zona arancione a gialla serve un indice Rt tra 0,5 e 0,99 e un rischio complessivo valutato come “basso” o ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano i cambi diin Italia, nelleore informazioni definitive sui colori Nello Musumeci (Facebook)Partiamo dallegialle, purtroppo le meno numerose. Sembrerebbe che le aree del paese con meno pericolose siano Emilia Romagna, Veneto e Calabria. Dunque, se non dovessero esserci novità dell’ultim’ora, nellequasi covid-free potrebbero esserci Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Molise, Calabria, Veneto, Provincia di Trento e Toscana. Speravano meglio invece Liguria e Lazio, inchiodate dagli indici Rt ancora instabili. Discorso simile vale per Sardegna e Marche. A norma di legge, perchè si parli di zona gialla tando a quanto stabilito per legge, per passare dalla zona arancione a gialla serve un indice Rt tra 0,5 e 0,99 e un rischio complessivo valutato come “basso” o ...

