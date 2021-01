L’Isola dei Famosi | si aggiunge al cast Elenoire Casalegno

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La conduttrice di “Vite da copertina” sarà l’inviata del reality showdeiaprirà i battenti il prossimo 8 marzo. Il reality show sarà condotto da Ilary Blasi.si prepara a partire: sarà lei l’inviata del programma, come ha svelato “TvBlog”. Dopo il no di Alvin e il nome di Aurora Ramazzotti che era circolato nei giorni scorsi, si sa adesso che sarà la conduttrice di “Vite da copertina” a lavorare nel team insieme a Ilary Blasi. Conduttrice di diversi programmi ed ex gieffina,è stata scelta per il ruolo di inviata mentre gli opinionisti favoriti sarebbero Tommaso Zorzi (al momento concorrente del Gf Vip) e Iva Zanicchi. Manca poco all’inizio del programma e sono poche le indiscrezioni che stanno circolando sui ...