L’isola dei famosi 2021 | spunta il nome dell’inviato

Leggi su zon

(Di venerdì 29 gennaio 2021)deiprosegue nella preparazione del programma. A coadiuvare i naufraghi nelle missioni di sopravvivenza l’inviato dislocato in Honduras.une quest’anno potrebbe trattarsi di una donna Prosegue la preparazione dedei. Il reality show di Canale 5 prodotto in collaborazione con Banjay inizia a pensare al. Una figura centralissima nel corso della trasmissione, poiché coordina e guida i naufraghi nelle missioni volte alla sopravvivenza sul. Quest’anno ilpotrebbe riguardare non un uomo, ma una donna. Dopo diverse indiscrezioni, sembra che spetterà ad Elenoire Casalegno il ruolo di inviato speciale. ...