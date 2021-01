“L’Isola dei Famosi 2021”, l’inviata in Honduras sarà un’ex gieffina: l’indiscrezione (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Isola dei Famosi 2021, noto reality di Canale 5, dovrebbe partire lunedì 8 marzo 2021. Nonostante diversi dubbi sulla location, i futuri naufraghi dovrebbero approdare anche questa volta in Honduras. Alla guida del programma l’insuperabile Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice come inviato in Honduras non ci sarà più Alvin, ma al suo posto dovrebbe arrivata una nota ex protagonista del Grande Fratello Vip. l’indiscrezione sul nome della nuova inviata arriva direttamente dalle pagine di TvBlog. Una novità decisamente interessante che porterà movimento all’interno della trasmissione. Ancora non si hanno notizie ufficiali né sul cast né sugli opinionisti del reality, i quali commenteranno le avventure dei naufraghi direttamente dallo studio. Leggi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)dei, noto reality di Canale 5, dovrebbe partire lunedì 8 marzo. Nonostante diversi dubbi sulla location, i futuri naufraghi dovrebbero approdare anche questa volta in. Alla guida del programma l’insuperabile Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice come inviato innon cipiù Alvin, ma al suo posto dovrebbe arrivata una nota ex protagonista del Grande Fratello Vip.sul nome della nuova inviata arriva direttamente dalle pagine di TvBlog. Una novità decisamente interessante che porterà movimento all’interno della trasmissione. Ancora non si hanno notizie ufficiali né sul cast né sugli opinionisti del reality, i quali commenteranno le avventure dei naufraghi direttamente dallo studio. Leggi ...

