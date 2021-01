Libero | “Ronaldo se ne frega del Covid”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “se nedele va a Courmayeur. Pagherà 400 euro di multa” Titola cosìsulla fuga romantica in montagna di Cristianosu cui stanno indagando i carabinieri. L’attaccante della Juve infatti lasciato a riposo da Pirlo per i quarti di Coppa Italia contro la SPAL ha infatti portato la fidanzata Georgina a festeggiare il 27esimo compleanno a Courmayeur, violando tutte le norme previste dalper gli spostamenti poiché Val d’Aosta e Piemonte sono zone arancioni. Come finirà? Probabilmente con una multa di 400 euro 400 euro a testa la coppia e i loro accompagnatori (ovviamente CR7 viaggiava con le guardie di sicurezza): 400 euro che il calciatore guadagna in circa 7 minuti (il suo ingaggio è 31 milioni netti all’anno). L'articolo ilNapolista.

Peccato che andare dal Piemonte, dove si trova, alla Val d'Aosta sia vietato. Anzi, dato che entrambe le Regioni sono arancioni, in teoria sarebbe vietato anche uscire dal proprio comune.