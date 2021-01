Libano, crisi economica e Covi: aumentano le violenze in piazza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Escalation di violenze in Libano, migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro la crisi economica e le misure anti contagio Degenera la situazione in Libano, la popolazione stremata dalla crisi economica scende in piazza. Le proteste in questi giorni hanno riempito le piazze di Tripoli e sono la diretta conseguenza di una pressione fiscale altissima unita alle severe misure per contrastare il Covid-19. L’aumento esponenziale dei contagi infatti ha spinto il governo ad imporre un lockdown nazionale di quasi un mese. Lo stop nazionale grava sulla situazione economica già disastrata. Già prima della pandemia migliaia di persone iniziarono ad occupare le piazze delle città per ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) Escalation diin, migliaia di persone scendono inper protestare contro lae le misure anti contagio Degenera la situazione in, la popolazione stremata dallascende in. Le proteste in questi giorni hanno riempito le piazze di Tripoli e sono la diretta conseguenza di una pressione fiscale altissima unita alle severe misure per contrastare ild-19. L’aumento esponenziale dei contagi infatti ha spinto il governo ad imporre un lockdown nazionale di quasi un mese. Lo stop nazionale grava sulla situazionegià disastrata. Già prima della pandemia migliaia di persone iniziarono ad occupare le piazze delle città per ...

