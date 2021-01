“L’ho scoperto per caso, ho avuto paura”. Riccardo Guarnieri, il problema di salute e l’operazione finora rimasti ‘privati’ (Di venerdì 29 gennaio 2021) Riccardo Guarnieri è uno dei grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’. Il pubblico lo ha amato soprattutto per la sua relazione sentimentale con Ida Platano, che tanto aveva fatto sognare tutti. Purtroppo però le strade tra di loro si sono separate e adesso lui è un uomo libero da legami amorosi. Ha tentato di approcciarsi nuovamente con Roberta Di Padua, ma finora non c’è stata quella scintilla particolare che ha permesso di capire loro che sono fatti per stare insieme stabilmente. Intervistato nelle scorse ore da ‘Uomini e Donne Magazine’ non ha parlato solamente della Platano e di Roberta, ma per la prima volta ha toccato un argomento molto delicato. Ha infatti confessato di aver avuto seri problemi di salute. Una confidenza in piena regola che ha lasciato senza parole i suoi fan, che non avevano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)è uno dei grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’. Il pubblico lo ha amato soprattutto per la sua relazione sentimentale con Ida Platano, che tanto aveva fatto sognare tutti. Purtroppo però le strade tra di loro si sono separate e adesso lui è un uomo libero da legami amorosi. Ha tentato di approcciarsi nuovamente con Roberta Di Padua, manon c’è stata quella scintilla particolare che ha permesso di capire loro che sono fatti per stare insieme stabilmente. Intervistato nelle scorse ore da ‘Uomini e Donne Magazine’ non ha parlato solamente della Platano e di Roberta, ma per la prima volta ha toccato un argomento molto delicato. Ha infatti confessato di averseri problemi di. Una confidenza in piena regola che ha lasciato senza parole i suoi fan, che non avevano ...

