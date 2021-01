Lezzi (M5s): 'Non possiamo fidarci di Renzi, riaprirebbe crisi fra qualche mese' (Di venerdì 29 gennaio 2021) In una intervistata su La Stampa, Barbara Lezzi, senatrice M5s, ex ministro per il Sud ha parlato a proposito della telefonata tra Conte e Renzi: Renzi non può più essere coinvolto. Non è affidabile, ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) In una intervistata su La Stampa, Barbara, senatrice M5s, ex ministro per il Sud ha parlato a proposito della telefonata tra Conte enon può più essere coinvolto. Non è affidabile, ...

"A me fa più paura vedere Renzi che si siede al tavolo delle trattative da vincitore. L'unica ambizione che ha è quella di avere la testa di Conte, comandare e decidere nomine, investimenti, occupare ...

Terza e ultima giornata del primo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, iniziate all'indomani delle dimissioni del president ...

