Levico Terme | cosa sono le cose da fare e da vedere

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è un comune italiano, un gioiello del Trentino, in provincia di Trento. Conta poco più di 8000 abitanti ma nel periodo invernale si popola di turisti, attirati dai numerosi luoghi incantevoli. Si trova nel punto più alto della Valsugana, dove a nord si posil gruppo del Lagorai, con i suoi famosi monti. C’è il Forte di 1582 metri e il Panarotta, di 2002 metri.famose le piste sciistiche di questi posti, dove le persone ogni anno vanno per poter praticare il loro sport preferito. Adesso però che le piste sciistichechiuse, è possibile comunque svolgere una serie di attività come per esempio le passeggiate tra i sentieri, che permettono di godere a pieno di un ambiente sereno e rilassante. Presso l’Hotel Daniela a...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Piace 'La caserma', il reality di Rai2 girato a Levico Terme. Nella prima puntata share del 9,9%, e fra i giovani share… - TgrRaiTrentino : Piace 'La caserma', il reality di Rai2 girato a Levico Terme. Nella prima puntata share del 9,9%, e fra i giovani s… - giropercampeggi : RT @giropercampeggi: Area Camper La Vecchia Fattoria di Levico Terme (TN) - giropercampeggi : RT @giropercampeggi: Area Sosta Camper Panarotta di Levico Terme (TN) - AgenziaOpinione : OSPITALITÀ RELIGIOSA ITALIANA * “ LA CASERMA ” – RAIDUE: « LA PRIMA PUNTATA DEL REALITY GIRATA A VILLA SACRO CUORE… -

Ultime Notizie dalla rete : Levico Terme

il Dolomiti

... al di là del tono militaresco, non è stata girata tra le mura che hanno visto negli anni elmetti e adunate, bensì nella molto più serafica Villa Sacro Cuore a(Trento), una Casa per ...La prima edizione del format che, sull'onda del successo de Il Collegio , porta ventuno ragazzi nella caserma militare di, in provincia di Trento, sarà in onda per sei settimane. Le ...Per ammirare il cielo stellato bisogna trovare un luogo privo – o quasi – di inquinamento luminoso e senza quelle polveri sottili che rendono i cieli meno limpidi. Non sono tanti i luoghi italiani che ...Per ammirare il cielo stellato bisogna trovare un luogo privo – o quasi – di inquinamento luminoso e senza quelle polveri sottili che rendono i cieli meno limpidi. Non sono tanti i luoghi italiani che ...