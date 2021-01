(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Gruppoha svelato il set due in uno911e 911, che riunisce due icone degli anni ’70 e ’80 Il Gruppoha svelato una nuova versione di uno dei modelli più iconici della storia dell’automobile, presentando il set due in uno911e 911, che riunisce due icone degli anni ’70 e ’80.: arrivano911e 911in mattoncini! I costruttorie gli appassionati di auto classiche ameranno le due possibilità di costruzione offerte da questo set. Ilset due in uno911e 911 ...

tuttoteKit : #LEGO: ecco il nuovo set #Porsche 911 Turbo e 911 Targa #LEGOPorsche911TurboE911Targa #tuttotek - infoitscienza : Le Porsche 911 Turbo e Targa diventano modellini Lego: ecco il set - RomaBrick : Ecco la nuova Lego Porsche #LEGO #afol - LazioCreativo : RT @MakerFaireRome: Vecchi giochi interattivi acquistano nuova vita grazie all'estro creativo di un gruppo di #studenti del Liceo Vukovar,… - MakerFaireRome : Vecchi giochi interattivi acquistano nuova vita grazie all'estro creativo di un gruppo di #studenti del Liceo Vukov… -

Ultime Notizie dalla rete : LEGO ecco

Motor1 Italia

... forse non c'è modo migliore di descrivere questo oggetto fantascientifico se non utilizzando le parole di Michael Horne ( @recantha ), maker che ha realizzato una versione del prop con inel ...quindi che, alla luce del ruolo di pivot dell'intero processo da sempre recitato dalla Pboc, ...di giocare con la Costituzione americana esattamente come si fa con i mattoncini del. Appena ...Prezzo e data di lancio. Per celebrare il lancio del nuovo set Lego, i primi fan che lo acquisteranno riceveranno in regalo un 'pacchetto del proprietario' Lego Porsche in edizione limitata. Questo re ...Il Gruppo LEGO ha svelato il set due in uno Porsche 911 Turbo e 911 Targa, che riunisce due icone degli anni '70 e '80 ...