Lega e Forza Italia in pressing. Mosse e contromosse per blindare il Centrodestra. Meloni: “L’opzione su cui siamo tutti d’accordo è il voto” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Più che una partita a scacchi dove le Mosse vanno studiate nel minimo dettaglio e dove è necessaria una strategia di ampio respiro, stabilendo obiettivi a lungo termine e pianificando il modo di ottenerli, in queste ultime ore – oggi si chiudono le consultazioni al Quirinale – quella che gli attori in campo stanno giocando è una partita a poker dove le carte si scoprono alla fine e si punta molto sul bluff. Come in tutte le strategie però, vi è un rischio calcolato e vi è l’imponderabile che, rispetto al target prefissato, può portare ad un esito incerto. Quali siano gli obiettivi dei giocatori a questo punto è abbastanza chiaro: da una parte il premier dimissionario Giuseppe Conte che sta tentando il tutto per tutto per allargare la maggioranza che gli consenta di ottenere il suo terzo incarico e dall’altra le controMosse degli avversari. Ad ogni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Più che una partita a scacchi dove levanno studiate nel minimo dettaglio e dove è necessaria una strategia di ampio respiro, stabilendo obiettivi a lungo termine e pianificando il modo di ottenerli, in queste ultime ore – oggi si chiudono le consultazioni al Quirinale – quella che gli attori in campo stanno giocando è una partita a poker dove le carte si scoprono alla fine e si punta molto sul bluff. Come in tutte le strategie però, vi è un rischio calcolato e vi è l’imponderabile che, rispetto al target prefissato, può portare ad un esito incerto. Quali siano gli obiettivi dei giocatori a questo punto è abbastanza chiaro: da una parte il premier dimissionario Giuseppe Conte che sta tentando il tutto per tutto per allargare la maggioranza che gli consenta di ottenere il suo terzo incarico e dall’altra le controdegli avversari. Ad ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Forza Come si muoverà la Lega con Forza Italia nel dopo Conte 2 Startmag Web magazine Salvini e Meloni non hanno ancora condannato il saluto fascista di Cogoleto

Matteo Salvini e Giorgia Meloni non hanno ancora condannato il saluto fascista di Cogoleto. Due dei tre consiglieri sono infatti dei loro partiti.

Meloni, consultazioni: centrodestra andrà compatto sull’opzione voto anticipato

“Ogni giorno leggo che il centro-destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E’ andata che Conte si è dovuto dimettere. Mi pare che il centrodestra nei fatti è ...

