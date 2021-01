Le variazione delle quote nel betting | quanto conta la stabilità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il mondoscommesse sportive ha preso ormai piede in Italia come in Europa e coinvolge ogni anno moltissimi utenti fra appassionati di sport e amanti dei giochi online, per questo molti casinò oggi offrono anche una sezione specifica per le scommesse. Anche se in realtà è possibile scommettere su moltissime cose, di certo lo sport è il tema più apprezzato e seguito. Secondo l’Agimeg in Italia negli ultimi anni si è speso annualmente per oltre 10 miliardi di euro circa, con un aumento progressivo di anno in anno specie nelle scommesse virtuali. Questo fenomeno si è ovviamente accentuato nel corso di questo difficile 2020, in cui sostanzialmente gli scommettitori si sono tutti spostati sul web per viachiusuresale da gioco tradizionali. Ilcalcistico costituisce un giro d’affari milionario, ...