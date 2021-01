Le Regioni passano da arancio a giallo per scadenza dell'ordinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Regioni che oggi sono arancioni 'passeranno in zona gialla a seguito della scadenza dell'ordinanza vigente, prevista per il 31 gennaio'. E' quanto si apprende da fonti del ministero della Salute ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lache oggi sononi 'passeranno in zona gialla a seguitovigente, prevista per il 31 gennaio'. E' quanto si apprende da fonti del ministeroa Salute ...

mundofeliz1 : RT @MediasetTgcom24: Le Regioni passano da arancio a giallo per scadenza dell'ordinanza #regioni - MediasetTgcom24 : Le Regioni passano da arancio a giallo per scadenza dell'ordinanza #regioni - GiovaQuez : @capricorn1810 Lascia perdere il ragionamento che oggi è giornata complicata, sappi che le Regioni che dicevo prima… - iamjordanera : RT @paoloangeloRF: Colori Regioni, Solo in cinque restano arancioni, 11 passano al giallo, dove adesso sono in 16 - paoloangeloRF : Colori Regioni, Solo in cinque restano arancioni, 11 passano al giallo, dove adesso sono in 16 -