Le regioni che potrebbero cambiare colore da domenica 31 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Lombardia rimane arancione, mentre potrebbero passare al giallo Veneto, Emilia Romagna e Calabria. In bilico tra la permanenza in area rossa o lo spostamento al livello inferiore Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Ecco cosa potrebbe succedere, regione per regione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Lombardia rimane arancione, mentrepassare al giallo Veneto, Emilia Romagna e Calabria. In bilico tra la permanenza in area rossa o lo spostamento al livello inferiore Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Ecco cosa potrebbe succedere, regione per regione

