Le regioni che cambiano colore da lunedì 1 febbraio: Lombardia e Lazio in zona gialla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono in area arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna regione in zona rossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre molte regioni passano da arancione a giallo, comprese Lombardia e Lazio, di cui si è discusso in questi giorni. Con loro "guadagnano" un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono in area arancione lePuglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altree Province Autonome sono in area. Nessuna regione inrossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre moltepassano da arancione a giallo, comprese, di cui si è discusso in questi giorni. Con loro "guadagnano" unmigliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta

... quelli pubblicati da Agenas e il confronto con gli indicatori di altre regioni in zona gialla, confermano l'ingiustizia del provvedimento adottato, tanto più che sono stati attivati numerosi nuovi ...

Le mancate consegne di vaccini, che hanno gi provocato annullamenti di prenotazioni in numerose regioni, aumentano la preoccupazione, cos come il dilagare delle varianti del Coronavirus, in ...

LE REGIONI CHE CAMBIANO COLORI

A partire da lunedì tutte le Regioni italiane saranno in zona gialla tranne Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano, che rimangono arancione ...

Zona arancione, da lunedì si cambia e saranno in zona gialla le regioni Lazio, Veneto, Lombardia e Abruzzo. Ma non solo. Andiamo con ordine: restano, dunque, in zona ...

