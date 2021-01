Le previsioni meteo di sabato 30 gennaio

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) – Condizioni in peggioramento al Nord, instabile al Centro. Nuvole e schiarite al Sud, peggiora dalla sera. – Unall’insegna del maltempo con condizioni in peggioramento su quasi tutta la penisola. Nord – Peggiora sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi anche di moderata intensità Si rinnovano le condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali con rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 9 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità anche sulle regioni centrali Maltempo anche sulle regioni centrali con rovesci anche a carattere temporalesco che interesseranno la Toscana. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Sud – Nuvole e schiarite sulle regioni meridionali, peggiora dalla sera ...