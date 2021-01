Le moffole di Sanders superstar: pupazzi e gadget subito esauriti Raccolti 1,8 milioni per beneficenza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bernie Sanders usa il suo meme per fare beneficenza e raccoglie 1,8 milioni di dollari. La foto che ritrae il senatore del Vermont seduto con le muffole al giuramento di Joe Biden è diventata virale ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bernieusa il suo meme per faree raccoglie 1,8di dollari. La foto che ritrae il senatore del Vermont seduto con le muffole al giuramento di Joe Biden è diventata virale ...

Fiorellissimo : RT @paolafrancesch9: L'anticonformismo di #BernieSanders con le moffole al congresso frutta quasi 2 milioni di dollari che andranno in bene… - paolafrancesch9 : L'anticonformismo di #BernieSanders con le moffole al congresso frutta quasi 2 milioni di dollari che andranno in b… - barone_rotto : Che ci fa Sanabria con Bernie Sanders?e soprattutto, dove ha lasciato le moffole Bernie??? - MariaCasella09 : RT @IOdonna: Bernie Sanders trasforma il suo meme con le moffole in beneficenza - fedram67 : Il meme in beneficenza per aiutare gli anziani a basso reddito. -