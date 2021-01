Le “mascherina mutanda”, ecco perchè gli studenti non le vogliono. L’affondo del Corriere della Sera che copia il senatore Paragone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al limite della vergogna… perchè stiamo buttando soldi? È questa la domanda che si pone un docente in un post diventato virale su Facebook ed è proprio questo il punto. Il post risale a novembre, ma le condivisioni e i commenti dei genitori esasperati continuano a tenerlo in circolo. Il senatore Gianluigi Paragone le aveva portate in aula mesi fa, per sostenere un’interrogazione parlamentare: “Buone per spolverare, sembrano pezzi di giarrettiere. Se non le utilizzi come mascherina le puoi utilizzare come mutande”, aveva spiegato il senatore che riportava la testimonianza degli infiniti appelli di lamentela che aveva ricevuto da genitori contrari al loro utilizzo. Sono le più distribuite dalla struttura del commissario Domenico Arcuri ma anche le più detestate e il maestro Alex ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al limitevergogna…stiamo buttando soldi? È questa la domanda che si pone un docente in un post diventato virale su Facebook ed è proprio questo il punto. Il post risale a novembre, ma le condivisioni e i commenti dei genitori esasperati continuano a tenerlo in circolo. IlGianluigile aveva portate in aula mesi fa, per sostenere un’interrogazione parlamentare: “Buone per spolverare, sembrano pezzi di giarrettiere. Se non le utilizzi comele puoi utilizzare come mutande”, aveva spiegato ilche riportava la testimonianza degli infiniti appelli di lamentela che aveva ricevuto da genitori contrari al loro utilizzo. Sono le più distribuite dalla struttura del commissario Domenico Arcuri ma anche le più detestate e il maestro Alex ...

HenriDali : Tizio in negozio si vanta di aver fatto il vaccino. Bravo tanta stima per te. Ma com’è che hai la mascherina che se… - misainthesky : Ho comprato questa mascherina di una nota marca di intimo e collant. Da come si presenta credo che all'occorrenza p… - MoniDiGirolamo : L’effetto mutanda della mascherina di #Salvini... #dimartedì - DinaRybeiro : RT @robydellalazio: Su certe facce la mascherina bisogna chiamarla mutanda. #costruttori #Conte #Mattarella #crisigoverno - Spinning2020 : @ProfCampagna Ma era prevedibile succedesse ciò, da Roma urge il'mea culpa', quando s'è visto il Fontana scambiare… -