Le elites contro il popolo. Unica via d'uscita a questa crisi è il "voto anticipato". (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Gerardo Lisco. Parafrasando il titolo del saggio di Christofer Lasch la crisi di governo in corso è da ascrivere alla rivolta delle elites contro il popolo.

Nadia_hopppe1 : RT @osservando001: @markorusso69 Le élites hanno iniziato la loro più importante battaglia contro i poveri. E noi non stiamo combattendo. - osservando001 : @markorusso69 Le élites hanno iniziato la loro più importante battaglia contro i poveri. E noi non stiamo combattendo. - puresoulfree : @cergi01 Le élites. Le PMI, coloro che sono contro il lockdown, contro le mascherine, contro la terapia genica, inv… - IsabellaDaragon : RT @eterea_naive: @_NonLoS @IsabellaDaragon Siamo in guerra Noi goyjm contro le elites della finanza apolide ashkenazi ....politici , gior… - eterea_naive : @_NonLoS @IsabellaDaragon Siamo in guerra Noi goyjm contro le elites della finanza apolide ashkenazi ....politici… -

Ultime Notizie dalla rete : elites contro "Il business non si ferma": blitz contro il Festival di Sanremo, "bloccati" gli studi Rai MilanoToday.it Guatemala: necessari cambiamenti strutturali

Il Guatemala inizia il nuovo anno trascinando con sé una crisi sociale che è anche politica ed economica e che è lungi dall’essere risolta. A novembre ...

"Il business non si ferma": blitz contro il Festival di Sanremo, "bloccati" gli studi Rai

Blitz del collettivo Lume fuori dagli studi Rai di corso Sempione. Nel mirino il Festival Fumogeni, uno striscione dal contenuto chiarissimo e del nastro per bloccare gli ingressi. Blitz lunedì sera a ...

