Le cose si mettono male: cosparso il corpo di alcol e tentato di strangolarla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Algero Corretini, rapper noto con gli pseudonimi “1727wrldstar” e “Fratellì”, avrebbe picchiato la compagna Simona Vergaro con un bastone di ferro Il rapper e influencer romano di 24 anni, Algero Corretini, noto con gli pseudonimi “1727wrldstar” e “Fratellì“, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Ponte Galeria a seguito della chiamata ai militari da parte L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Algero Corretini, rapper noto con gli pseudonimi “1727wrldstar” e “Fratellì”, avrebbe picchiato la compagna Simona Vergaro con un bastone di ferro Il rapper e influencer romano di 24 anni, Algero Corretini, noto con gli pseudonimi “1727wrldstar” e “Fratellì“, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Ponte Galeria a seguito della chiamata ai militari da parte L'articolo Curiosauro.

matteosalvinimi : #Salvini: Si può evitare di usare aggettivo 'responsabili' per parlamentari che mettono in vendita la propria cosci… - Feffe1992 : RT @ilMenestrelloh: Sinceramente non mi piacciono ste cose in tv per qualche punto di share in più. Mi mettono tristezza, poverino Andrew #… - chiaraloiacono3 : RT @ilMenestrelloh: Sinceramente non mi piacciono ste cose in tv per qualche punto di share in più. Mi mettono tristezza, poverino Andrew #… - keepinupwithMC : RT @ilMenestrelloh: Sinceramente non mi piacciono ste cose in tv per qualche punto di share in più. Mi mettono tristezza, poverino Andrew #… - illusionxclouds : @MVGlWARA ed è per questo che certe cose si mettono nei preferiti abahbaha -