Le consultazioni si concludono oggi | zone colorate altra giornata verità

Leggi su chenews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Governo è ancora incerto, non si sa bene chi potrebbe guidarlo e con l’appo di chi. Domani potrebbe essere il giorno. Ore concitate per il nuovo esecutivo. Nuovo esecutivo, ufficialmente nemmeno in fase embrionale, perchè non è ancora chiaro chi potrebbe guidarlo. Ancora Conte, Di Maio, oppure nessuno dei due. Sono fasi molto delicate, anche perchè ufficialmente come detto non sembra esserci ancora un indirizzo chiaro su ciò che potrà decidere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani dovrebbe essere il giorno giusto per saperne di più. Nel frattempo nelladi ieri Matteo Renzi è volato a Riad per partecipare ad un summit per la ricerca di nuovi investitori nella zona del Golfo. Hanno provocato molte polemiche le parole dello stesso Renzi circa il ruolo dell’Arabia Saudita, protagonista secondo l’ex ...