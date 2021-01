Le accuse al giudice arrestato a Brindisi | “Si è fatto dare 150mila euro dalla famiglia di un bimbo disabile | speculava su tragedie umane”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Vi dico la verità, ora che vi ho detto queste cose ho paura. Ho ancora paura che questo Galiano possa farci qualcosa di brutto”. Ha ricostruito tra le lacrime un episodio che risale al 2015, una brutta storia che è diventata una delle vicende centrali dell’inchiesta su favori e corruzione che ha portato all’arresto delcivile Gianmarco Galiano, ora rinchiuso nel carcere di Melfi, e di altre cinque persone. È il padre di un bambinoche, stando a quanto ha riferito alla Guardia di Finanza, avrebbe ricevuto a casa la visita del magistrato e della moglie, consapevoli del risarcimento ottenuto per via delle conseguenze subite dal neonato in ospedale. I due, ha raccontato agli investigatori, gli avrebbero chiesto di versare. Concussione secondo i pm di Potenza, guidati dal procuratore capo ...

fattoquotidiano : Le accuse al giudice arrestato a Brindisi: “Si è fatto dare 150mila euro dalla famiglia di un bimbo disabile, specu… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Le accuse al giudice arrestato a Brindisi: “Si è fatto dare 150mila euro dalla famiglia di un bimbo disabile, speculav… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Le accuse al giudice arrestato a Brindisi: “Si è fatto dare 150mila euro dalla famiglia di un bimbo disabile, speculav… - isadoralarosa : RT @fattoquotidiano: Le accuse al giudice arrestato a Brindisi: “Si è fatto dare 150mila euro dalla famiglia di un bimbo disabile, speculav… - News24_it : RT @fattoquotidiano: Le accuse al giudice arrestato a Brindisi: “Si è fatto dare 150mila euro dalla famiglia di un bimbo disabile, speculav… -

Ultime Notizie dalla rete : accuse giudice

Il Fatto Quotidiano

Leipotizzate sono di estorsione, corruzione passiva in atti giudiziari, corruzione attiva, ... In particolare ilGaliano si sarebbe fatto consegnare indirettamente, utilizzando conti ......L'arbitro Paolo Valeri non ha calcato la mano vista la mancata presa di posizione del... L'attaccante del Milan ha respinto al mittente ledi razzismo: 'Nel mondo di Zlatan non c'è posto ...Nonostante sia arrivata la decisione del Giudice sportivo, le parole di Gravina riaccendono il caso Ibra-Lukaku e fanno infuriare i tifosi delle due metà di Milano ..."SPECULAVA SULLE TRAGEDIE UMANE" La famiglia aveva ottenuto 2 milioni di euro e il magistrato - secondo l'accusa - chiese 150mila euro: "Venne a casa e disse che lui conosceva i buoni e i cattivi” [LE ...