Lazio zona gialla o arancione: di che colore diventa la Regione domenica 31 gennaio 2021? (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Regione Lazio in zona gialla o ancora in quella arancione? Oggi, come ogni venerdì, ci sarà il monitoraggio settimanale dell'ISS e spetterà agli esperti della cabina di regia valutare l'indice di rischio e i 21 parametri: così si deciderà l'ennesimo "futuro colorato" dell'Italia. Il Lazio è in zona arancione, tra spostamenti limitati e bar e ristoranti chiusi, da domenica 17 gennaio. Ma cosa succederà dal 31 gennaio? E' bene sottolineare che l'ordinanza firmata dal Ministro Speranza lo scorso 16 gennaio, con la quale la Regione era stata inserita nella fascia arancione – come già vi avevamo anticipato giorni fa – produrrà effetti fino al prossimo 31

