Lazio torna zona gialla, Speranza firma l'ordinanza: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano arancioni. Resta divieto spostamento tra Regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Lazio torna zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti in giornata nuove ordinanze che andranno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il. Il Ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti in giornata nuove ordinanze che andranno...

ParcoColosseo : Il Lazio torna zona gialla da domenica 31 Gennaio. Ci vediamo presto ?? - itsmeansia : Finalmente il Lazio torna in #zonagialla ?? #lazio #COVID19 #sigode - rep_roma : Coronavirus, il Lazio torna in zona gialla. Rt in calo, Zingaretti: 'Manteniamo alto il livello di attenzione' [agg… - Notiziedi_it : Il Lazio torna in zona gialla, Zingaretti “Tenere alta l’attenzione” - MadameA02 : Lazio torna in zona gialla e io ne sono felice. Però visto che la zona Arancione sta funzionando, non era meglio re… -