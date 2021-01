Lazio torna zona gialla, ordinanza Speranza: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano arancioni. Nuovi colori da lunedì (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Lazio torna zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti nuove ordinanze che andranno in vigore a... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il. Il Ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti nuove ordinanze che andranno in vigore a...

RegioneLazio : LAZIO IN ZONA GIALLA DAL PRIMO FEBBRAIO Dal primo febbraio il Lazio torna in Zona Gialla, le nuove norme saranno i… - Adnkronos : ++#Lazio torna #zonagialla, cosa si può fare e cosa no++ - ParcoColosseo : Il Lazio torna zona gialla da domenica 31 Gennaio. Ci vediamo presto ?? - Italpress : RT @RegioneLazio: LAZIO IN ZONA GIALLA DAL PRIMO FEBBRAIO Dal primo febbraio il Lazio torna in Zona Gialla, le nuove norme saranno in vigo… - CarlaTua18 : RT @Giovailguerrie1: Magnifico. L' unica cosa che poteva fare un '#incapace. Ed ora subito #gialle le altre #Regioni xche' hai rott Il Mes… -