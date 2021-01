Lazio, Simone Inzaghi finisce sotto inchiesta: rischio squalifica per espressioni blasfeme (Di venerdì 29 gennaio 2021) Due espressioni blasfeme pronunciate durante Lazio-Sassuolo potrebbero costare una giornata di squalifica a Simone Inzaghi. L’allenatore laziale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 gennaio 2021) Duepronunciate durante-Sassuolo potrebbero costare una giornata di. L’allenatore laziale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TuttoMercatoWeb : Lazio, Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia: rischia la squalifica - GoalItalia : Simone Inzaghi a rischio squalifica per frasi blasfeme pronunciate durante #LazioSassuolo ?????? - infoitsport : Bestemmia in Lazio-Sassuolo, Simone Inzaghi a rischio squalifica - ACBINO1971 : RT @Sport_Mediaset: #Lazio, #SimoneInzaghi a rischio squalifica per blasfemia. Il tecnico biancoceleste potrebbe essere fermato per un turn… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Frasi blasfeme, Simone Inzaghi indagato dalla Procura della Figc. L'allenatore della Lazio è a rischio squalifica #ANSA… -