Lazio, Inzaghi sotto inchiesta: il tecnico biancoceleste rischia la squalifica. Il motivo… (Di venerdì 29 gennaio 2021) Simone Inzaghi a rischio squalifica.L'allenatore della Lazio sarebbe finito sotto inchiesta della Procura Federale su segnaLazione di uno degli ispettori presenti domenica allo Stadio 'Olimpico' di Roma, per due espressioni blasfeme pronunciate nel corso della gara vinta per 2-1 contro il Sassuolo.A quanto pare, l'indagine si sarebbe già conclusa; il tecnico originario di Piacenza va verso il deferimento. L'avvocato dello stesso si sarebbe già mosso per cercare di ottenere il patteggiamento ed evitare così che il Tribunale Federale Nazionale, che invece giudicherà prossimamente il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, per le bestemmie pronunciate nel match contro il Parma. Nelle prossime ore, seguiranno ulteriori aggiornamenti, ma allo stato attuale - scrive ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Simonea rischio.L'allenatore dellasarebbe finitodella Procura Federale su segnane di uno degli ispettori presenti domenica allo Stadio 'Olimpico' di Roma, per due espressioni blasfeme pronunciate nel corso della gara vinta per 2-1 contro il Sassuolo.A quanto pare, l'indagine si sarebbe già conclusa; iloriginario di Piacenza va verso il deferimento. L'avvocato dello stesso si sarebbe già mosso per cercare di ottenere il patteggiamento ed evitare così che il Tribunale Federale Nazionale, che invece giudicherà prossimamente il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, per le bestemmie pronunciate nel match contro il Parma. Nelle prossime ore, seguiranno ulteriori aggiornamenti, ma allo stato attuale - scrive ...

