Lazio in zona gialla da domenica: ecco cosa si potrà (nuovamente) fare (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lazio in zona gialla da domenica: è questa la decisione presa oggi dopo il monitoraggio settimanale dell’ISS. A quanto pare, gli esperti della cabina di regia hanno ritenuto opportuno il passaggio della Regione dalla fascia arancione a quella gialla. D’altra parte, come vi avevamo già annunciato, i dati sono sempre più incoraggianti con un valore Rt in calo, a 0.73. I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica sono entrambi al di sotto della soglia di allerta, così come sono in diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione: di che colore diventa la Regione domenica 31 gennaio 2021? Lazio da domenica 31 gennaio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021)inda: è questa la decisione presa oggi dopo il monitoraggio settimanale dell’ISS. A quanto pare, gli esperti della cabina di regia hanno ritenuto opportuno il passaggio della Regione dalla fascia arancione a quella. D’altra parte, come vi avevamo già annunciato, i dati sono sempre più incoraggianti con un valore Rt in calo, a 0.73. I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica sono entrambi al di sotto della soglia di allerta, così come sono in diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai. Leggi anche:o arancione: di che colore diventa la Regione31 gennaio 2021?da31 gennaio ...

AnnalisaChirico : Lombardia e Lazio in zona gialla. #lecosemigliorano - LegaSalvini : #LOMBARDIA, #MORELLI: 'DA CONTE E SPERANZA DISINFORMAZIONE' Alessandro Morelli: 'Conte e Speranza cercano di evita… - rrrapmoni : RT @romatoday: L'ordinanza di Speranza: cinque regioni in zona arancione, il resto d'Italia in zona gialla (anche la Lombardia e il Lazio)… - BaldodUbaldi : RT @ParcoColosseo: Il Lazio torna zona gialla da domenica 31 Gennaio. Ci vediamo presto ?? - dorklea : ANDIAMO A BERLINO BEPPEEEEEEEE LAZIO ZONA GIALLA -