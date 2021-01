Lavoro: l'economista Negro, 'va molto peggio di quanto sembrano dirci i dati' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Labitalia) - "L'occupazione in Italia va molto peggio di quanto sembrano dirci i dati" e "se davvero il rimbalzo del Pil nel 2021 dovesse essere solo del 3%, come prevede il Fondo Monetario, sarà davvero complicato far fronte alla situazione che si materializzerà quando, prima o poi, la Cig covid comincerà ad essere meno generosa e il divieto di licenziamento verrà rimosso". E' quanto osserva l'economista Claudio Negro, in un'analisi del mercato del Lavoro pubblicata sul n. 87 della rivista della Fondazione Anna Kuliscioff, 'Mercato del Lavoro news'- "E' vero che ciò è attuabile con una certa gradualità, ma il problema di come gestire numeri del genere sul mercato del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Labitalia) - "L'occupazione in Italia vadi" e "se davvero il rimbalzo del Pil nel 2021 dovesse essere solo del 3%, come prevede il Fondo Monetario, sarà davvero complicato far fronte alla situazione che si materializzerà quando, prima o poi, la Cig covid comincerà ad essere meno generosa e il divieto di licenziamento verrà rimosso". E'osserva l'Claudio, in un'analisi del mercato delpubblicata sul n. 87 della rivista della Fondazione Anna Kuliscioff, 'Mercato delnews'- "E' vero che ciò è attuabile con una certa gradualità, ma il problema di come gestire numeri del genere sul mercato del ...

Cesare14931834 : @hcetoib @SOLCALIENTE2 @marattin @ilfoglio_it Ale , non sei economista e si era capito . Ti fidi del 99% di non eco… - FondItalia : L’arma competitiva del ventunesimo secolo sarà la formazione accompagnata dalle competenze della nostra forza lavor… - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio @DeMasiD_ Quel 'sociologo' versione 'economista' del lavoro gratis (fatto con il d… - Un_human_corpse : @carlopelizzo @dariodivico fallacia logica da pochi soldi, nessuno chiede all economista di progettare un mondo in… - AvvMorrone : Renzi magnifica l’Arabia Saudita: “Qui le condizioni di un neo-rinascimento. Sono invidioso del vostro costo del la… -