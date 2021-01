L’auto compie 135 anni Come siamo diventati così schiavi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Era il 29 gennaio 1886 quando all’Ufficio Brevetti dell’Impero Germanico fu registrata la Patent Motorwagen, prodotta dalla casa tedesca Benz&Cie: la prima auto (a 3 ruote) col motore a scoppio. Da allora sono passati 135arrivati a quasi 2 miliardi di auto, di ogni forma e per ogni gusto, per lo più a benzina o diesel, concentrate nel nord del mondo. I mezzi a motore, su strada sono responsabili di una parte considerevole del riscaldamento globale, (circa il 22% delle emissioni europee), causano milioni di morti ogni anno nel mondo in incidenti stradali, inquinamento dell’aria e cementificazione. Cos’è successo in questi 135per rendercidel? All’inizio del 900 a fianco delle auto a motore, iniziarono a diffondersi anche le auto elettriche, e ...