Laurentina | stop alle buche forse… | ecco il progetto di sicurezza e riqualificazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella giornata odierna è stata convocata la ditta che si occuperà di eseguire i lavori nei tratti della, compresi tra il Grande Raccordo Anulare e il quartiere “Selvotta”, in prossimità del confine tra il comune di Roma ed il comune di Pomezia. Il fine dell’intervento L’intervento è finalizzato a innalzare i livelli di, attraverso l’uso degli appositi strumenti di videosorveglianza, e, in particolare, a un più adeguato monitoraggio del traffico e dunque a una maggiore informazione in tempo reale. Inoltre, attraverso la videosorveglianza, sarà più semplice il rilevamento delle situazioni di rischio. IlIlprevede la fornitura, l’installazione e l’avviamento dell’impianto di 36 telecamere brandeggiabili, configurate per la sorveglianza delle aree di attesa dei mezzi pubblici ...