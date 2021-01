Laura Torrisi e Pieraccioni | il motivo della fine | “Di mezzo un’amante… ” chi è – FOTO

(Di sabato 30 gennaio 2021) La coppia toscana ha fatto sognare moltissimi fans dal giorno in cui si sono conosciuti sul set del film ‘Una donna bellissima’ dove è nata una bellissima storia d’amore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Leonardoera il classico scapolo d’oro, il single incallito che sembrava L'articolo proviene da YesLife.it.

il_mignolo_ : Pecorella è Toscana. Dico Laura Torrisi #IlCantanteMascherato - zazoomblog : Laura Torrisi esce allo scoperto dopo tanti anni: “Lo amo” - #Laura #Torrisi #scoperto #tanti #anni: - zazoomblog : Laura Torrisi di schiena in spiaggia è un incanto: il vestito vola! – FOTO - #Laura #Torrisi #schiena #spiaggia - NicolaSangiorgi : @Kevin10919728 Alessandra Ambrosio Laura Torrisi Claudia Ruggeri Manuela Arcuri Jolanda De Rienzo -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Io Donna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@torrisilaura) Leonardo Pieraccioni era il classico scapolo d'oro, il single incallito che sembrava non volesse sistemarsi al ...Dopo essere finito su tutti i giornali prima per la sua storia con, la nascita della loro figlia e la fine del rapporto, l'attore cerca di proteggere la sua intimità nonostante la ...Laura Torrisi ha un nuovo amore? Chi è l’uomo misterioso a cui ha preparato il gustoso pranzo, un appuntamento che è finitimo con un grande: “Oh no.” Nelle settimane scorse i fan di Laura Torrisi sono ...Laura Torrisi esce allo scoperto dopo tanto tempo e confessa il suo grande amore: di chi si tratta? La foto spazza via tutti i dubbi.