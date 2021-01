Laura, eterno amore di Vasco Rossi: Ecco chi è (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vasco Rossi ha vissuto una “vita spericolata” anche in amore, fino all’arrivo di Laura che per lui rappresenta l’amore eterno V. Rossi (Instagram)Vasco Rossi è uno dei più grandi artisti del panorama nostrano. Soprannominato “Blasco” è forse il cantautore più rock che ci sia mai stato in Italia. Questo non è dovuto solo alle sue canzoni, bensì anche al suo stile di vita spesso sopra le righe. E se davvero, come gli altri cantautori, è la sua vita ad ispirare le sue canzoni la più iconica, nonché quella che lo rappresenta di più non può che essere “Vita spericolata”. I suoi trascorsi sono famosi a tutti, ciò non toglie che lo hanno reso l’artista che è oggi, la rappresentazione stessa del rock. Anche in ... Leggi su kronic (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha vissuto una “vita spericolata” anche in, fino all’arrivo diche per lui rappresenta l’V.(Instagram)è uno dei più grandi artisti del panorama nostrano. Soprannominato “Blasco” è forse il cantautore più rock che ci sia mai stato in Italia. Questo non è dovuto solo alle sue canzoni, bensì anche al suo stile di vita spesso sopra le righe. E se davvero, come gli altri cantautori, è la sua vita ad ispirare le sue canzoni la più iconica, nonché quella che lo rappresenta di più non può che essere “Vita spericolata”. I suoi trascorsi sono famosi a tutti, ciò non toglie che lo hanno reso l’artista che è oggi, la rappresentazione stessa del rock. Anche in ...

Esce oggi L’amore eterno dura sette secondi, il nuovo singolo di Fabio Poli. «L’idea della canzone nacque, qualche anno fa, dalla mia voracità nelle letture – spiega il cantautore veneto – La scrittur ...

Laura muore giovanissima a 28 anni per covid, l’ultimo straziante post su Facebook: “Non lo augurerei a nessuno”

Laura Gentry, ad un passo dal dichiarare amore eterno al suo futuro marito, è deceduta il 17 gennaio a causa del covid.

Esce oggi L'amore eterno dura sette secondi, il nuovo singolo di Fabio Poli. «L'idea della canzone nacque, qualche anno fa, dalla mia voracità nelle letture – spiega il cantautore veneto – La scrittur ...

Laura Gentry, ad un passo dal dichiarare amore eterno al suo futuro marito, è deceduta il 17 gennaio a causa del covid.