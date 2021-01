L' Amica Geniale | le riprese a Firenze | ecco quali sono le location del set

rep_firenze : Il set de 'L'amica geniale' a Firenze: il Comune svela le location [di Fulvio Paloscia] [aggiornamento delle 16:42] - rep_firenze : Il set de 'L'amica geniale' a Firenze: il Comune svela le location [di Fulvio Paloscia] [aggiornamento delle 16:42] - 055firenze : A Firenze arriva L'Amica Geniale, in città le riprese della terza stagione #Firenze #amicageniale… - Artielettere : “L’amica geniale” – A Firenze le riprese del terzo capitolo del libro - corrierefirenze : Da Santa Croce a piazza della Signoria, #Firenze accoglie Lenù Dal 1 febbraio al via le riprese de «L’Amica Geniale» -

Ultime Notizie dalla rete : Amica Geniale

La Repubblica Firenze.it

La Toscana torna ad ospitare le riprese della serie tv, tratta dal terzo libro della quadrilogia de " L'", di Elena Ferrante, edita in Italia da Edizioni E/O. In particolare, la città di Pisa e di Firenze, rappresentano rispettivamente, per una delle due protagoniste, Elena Greco (detta ...L'torna in Toscana: la terza stagione della fortunata serie Rai vede, dopo il set allestito a Pisa , nuove riprese a Firenze. Nelle zone più caratteristiche della città, come piazza della ...Le riprese si svolgeranno nel centro storico fiorentino, dal 1° al 20 febbraio, in collaboraizone con Toscana Film Commission. Pubblico con il fiato sospeso, in attesa di vedere il film sulle vicende ...I ciak si terranno dal primo al venti febbraio in centro storico, anche grazie al sostegno del Comune e la collaborazione della Toscana Film Commission ...