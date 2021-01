‘L’Amica geniale’ | a Firenze le riprese del terzo capitolo

Leggi su dire

(Di venerdì 29 gennaio 2021) FIRENZE – Firenze ospiterà le riprese del terzo capitolo della saga ‘L’amica geniale’, tratto dal romanzo di Elena Ferrante. I ciak si terranno dal primo al venti febbraio in centro storico (in particolare in tre piazze, Signoria, Santa Croce e Santissima Annunziata), anche grazie al sostegno del Comune e la collaborazione della Toscana Film Commission.