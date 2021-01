Lamberto Sposini, come sta il giornalista dopo l’ictus? Mara Venier mostra delle sue foto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lamberto Sposini, noto giornalista e conduttore televisivo, ha accusato anni fa un ictus: scopriamo come sta oggi. Era il 29 aprile del 2011 quando Lamberto Sposini, noto giornalista e conduttore televisivo, accusava un malore in studio, poco prima della messa in onda de La Vita in Diretta. dopo il malore è stato soccorso e portato in ospedale. Lì i medici hanno scoperto che aveva subito un’emorragia interna e che era necessaria un’operazione d’urgenza. Il delicato intervento chirurgico è andato per il meglio, ma le conseguenze dell’ictus sono state pesanti. Lamberto è stato costretto ad un lungo e complicato percorso di riabilitazione, durante il quale gli amici di una vita, i colleghi ed il grande ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 29 gennaio 2021), notoe conduttore televisivo, ha accusato anni fa un ictus: scopriamosta oggi. Era il 29 aprile del 2011 quando, notoe conduttore televisivo, accusava un malore in studio, poco prima della messa in onda de La Vita in Diretta.il malore è stato soccorso e portato in ospedale. Lì i medici hanno scoperto che aveva subito un’emorragia interna e che era necessaria un’operazione d’urgenza. Il delicato intervento chirurgico è andato per il meglio, ma le conseguenze delsono state pesanti.è stato costretto ad un lungo e complicato percorso di riabilitazione, durante il quale gli amici di una vita, i colleghi ed il grande ...

Im_Loverdose : RT @Cinguetterai: Lamberto Sposini (??) è un bravissimo giornalista e partecipava comunque come giudice a #BallandoConLeStelle. Nessuno con… - Tele_Visionaro : RT @Cinguetterai: Lamberto Sposini (??) è un bravissimo giornalista e partecipava comunque come giudice a #BallandoConLeStelle. Nessuno con… - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: Lamberto Sposini (??) è un bravissimo giornalista e partecipava comunque come giudice a #BallandoConLeStelle. Nessuno con… - Cinguetterai : Lamberto Sposini (??) è un bravissimo giornalista e partecipava comunque come giudice a #BallandoConLeStelle. Nessu… -