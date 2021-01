L’allarme dell’intelligence: i contagi in Italia sarebbero sottostimati del 50% (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il numero dei contagi in Italia sarebbe sottostimato del 50%: sarebbe questo il contenuto di un dossier che l’intelligence avrebbe fatto pervenire al presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, secondo quanto riportato venerdì 29 gennaio dal quotidiano “la Repubblica”. A incidere sulla presunta sottostima sarebbe stato il calo dei tamponi registrato a metà novembre: il dossier, in particolare, metterebbe l’accento sulla crescita dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva nella parte finale dell’anno alla quale, secondo i dati, non corrispondeva una ripresa dell’epidemia. Poco prima di Natale la curva sarebbe quindi risalita e come prova ci sarebbe la stabilità della cifra dei pazienti a rischio vita negli ospedali, sempre oscillata attorno alle 2.580 unità. Il pasticcio, evidenzia Repubblica, tra la metà di novembre, quando i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il numero deiinsarebbe sottostimato del 50%: sarebbe questo il contenuto di un dossier che l’intelligence avrebbe fatto pervenire al presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, secondo quanto riportato venerdì 29 gennaio dal quotidiano “la Repubblica”. A incidere sulla presunta sottostima sarebbe stato il calo dei tamponi registrato a metà novembre: il dossier, in particolare, metterebbe l’accento sulla crescita dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva nella parte finale dell’anno alla quale, secondo i dati, non corrispondeva una ripresa dell’epidemia. Poco prima di Natale la curva sarebbe quindi risalita e come prova ci sarebbe la stabilità della cifra dei pazienti a rischio vita negli ospedali, sempre oscillata attorno alle 2.580 unità. Il pasticcio, evidenzia Repubblica, tra la metà di novembre, quando i ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? L'allarme dell'intelligence al Governo: 'Contagi sottostimati del 50 per cento' [Giuliano Foschini,… - giusmo1 : L'allarme dell'intelligence al Governo: 'Contagi sottostimati del 50 per cento' | Rep - PaolaCorb : RT @Barbaga3Gaetano: L'allarme dell'intelligence al Governo: 'Contagi sottostimati del 50 per cento' | Rep - katiaamore : RT @p_finocchiaro: Repubblica: L'allarme dell'intelligence al Governo: 'Contagi sottostimati del 50 per cento' Non mi sorprende, il numero… - FreeMGL1 : RT @repubblica: L'allarme dell'intelligence al Governo: 'Contagi sottostimati del 50 per cento' -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme dell’intelligence 5G, intelligenza artificiale e quantum computing: guerra cibernetica alle aziende Corriere della Sera