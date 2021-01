L’aggiornamento iOS 14.4 per iPhone è urgente, cosa si rischia non facendolo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Meglio sottolineare quale sia la reale valenza delL’aggiornamento iOS 14.4 per iPhone in queste ore. Dopo aver raggruppato le principali novità delL’aggiornamento software, ecco che nasce anche la necessità di mettere in evidenza un aspetto cruciale dell’ultima fatica degli sviluppatori Apple. C’è una vulnerabilità di sicurezza appena risolta nel pacchetto che lo rende, a dir poco, fondamentale e necessario. Chi possiede un iPhone supportato da iOS 14.4, ovvero la quasi totalità di quelli ora in circolazione dalla generazione 6S in poi, non può non tenere conto della falla identificata come la 1870 dagli esperti di Cupertino. La sua risoluzione caratterizza proprio l’ultimo firmware al quale bisognerebbe passare urgentemente per non incorrere in gravi problemi di sicurezza ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Meglio sottolineare quale sia la reale valenza deliOS 14.4 perin queste ore. Dopo aver raggruppato le principali novità delsoftware, ecco che nasce anche la necessità di mettere in evidenza un aspetto cruciale dell’ultima fatica degli sviluppatori Apple. C’è una vulnerabilità di sicurezza appena risolta nel pacchetto che lo rende, a dir poco, fondamentale e necessario. Chi possiede unsupportato da iOS 14.4, ovvero la quasi totalità di quelli ora in circolazione dalla generazione 6S in poi, non può non tenere conto della falla identificata come la 1870 dagli esperti di Cupertino. La sua risoluzione caratterizza proprio l’ultimo firmware al quale bisognerebbe passaremente per non incorrere in gravi problemi di sicurezza ...

